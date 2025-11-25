Infos transport en commun : L.RAV01 : horaires ajustés à compter du jeudi 4 décembre
Perturbation
A compter du jeudi 4 décembre 2025.
À la suite de l’analyse du fonctionnement de la nouvelle plateforme du collège de Notre Dame de la Villette, les horaires de la ligne ont été ajustés afin d’optimiser les services.
- Le départ de Goncelin- La Gare à 6h40 est décalé à 6h50.
- Les départs de La Ravoire-Collège Notre Dame de La Villette sont avancés à 12h20 le mercredi et 16h50 les soirs de semaine.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Régionvers RAVOIRE (LA)
vers GONCELIN