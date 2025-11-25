Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 4 décembre 2025.

À la suite de l’analyse du fonctionnement de la nouvelle plateforme du collège de Notre Dame de la Villette, les horaires de la ligne ont été ajustés afin d’optimiser les services.

Le départ de Goncelin- La Gare à 6h40 est décalé à 6h50.

Les départs de La Ravoire-Collège Notre Dame de La Villette sont avancés à 12h20 le mercredi et 16h50 les soirs de semaine.

Merci de votre compréhension