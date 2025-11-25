itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/11/2025

Infos transport en commun : L.RAV01 : horaires ajustés à compter du jeudi 4 décembre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 4 décembre 2025.

 

À la suite de l’analyse du fonctionnement de la nouvelle plateforme du collège de Notre Dame de la Villette, les horaires de la ligne ont été ajustés afin d’optimiser les services.

  • Le départ de Goncelin- La Gare à 6h40 est décalé à 6h50.
  • Les départs de La Ravoire-Collège Notre Dame de La Villette sont avancés à 12h20 le mercredi et 16h50 les soirs de semaine.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Région

    vers RAVOIRE (LA)
    vers GONCELIN
Voir toutes les infos trafic