itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 22/09/2025

Infos transport en commun : L.RAV01 : départs non effectués le 10 novembre

Perturbation

Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 10 novembre, suite à la fermeture de l'établissement scolaire de Notre-Dame de la Villette à la Ravoire pour une journée Pédagogique, le départ à 6h40 de Goncelin en direction de la Ravoire et le départ à 17h10 de la Ravoire en direction de Goncelin ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Région

    vers RAVOIRE (LA)
    vers GONCELIN
Voir toutes les infos trafic