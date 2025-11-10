Infos transport en commun : L.RAV01 : départs non effectués le 10 novembre
Perturbation
Ce lundi 10 novembre, suite à la fermeture de l'établissement scolaire de Notre-Dame de la Villette à la Ravoire pour une journée Pédagogique, le départ à 6h40 de Goncelin en direction de la Ravoire et le départ à 17h10 de la Ravoire en direction de Goncelin ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Régionvers RAVOIRE (LA)
vers GONCELIN