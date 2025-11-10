Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 10 novembre, suite à la fermeture de l'établissement scolaire de Notre-Dame de la Villette à la Ravoire pour une journée Pédagogique, le départ à 6h40 de Goncelin en direction de la Ravoire et le départ à 17h10 de la Ravoire en direction de Goncelin ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension