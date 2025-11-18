Infos transport en commun : L.PVALA, MUR18 : modification d'arrêt du 29 septembre au 18 novembre
Perturbation
Du 29 septembre au 18 novembre 2025
En raison de travaux sur la commune de Chantepérier, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région
Les lignes sont déviées et l’arrêt « Le Périer Village » est déplacé comme suit :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PVALA CHANTEPERIER-ENTRAIGUES Cars Régionvers ENTRAIGUES / VALBONNAIS
vers CHANTEPERIER / SAINT LAURENT EN BEAUMONT / VALBONNAIS
-
MUR18 (TAD) CHANTELOUVE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHANTEPERIER