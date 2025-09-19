itinisère

Infos transport en commun : L.PSPCA : services assurés avec des véhicules de petite taille du 1er au 19/09

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025

En raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation des poids lourds, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les circuits se feront avec des véhicules de plus petite capacité entre les arrêts « Plan de Ville » et « La Diat » le matin et entre les arrêts « La Diat » et « Champs Massot » le soir.

L’arrêt « La Diat» sera exceptionnellement desservi.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSPCA PRIMAIRE ST PIERRE DE CHARTREUSE Cars Région

