Infos transport en commun : L.PSPCA : services assurés avec des véhicules de petite taille du 1er au 19/09
Perturbation
Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025
En raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation des poids lourds, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les circuits se feront avec des véhicules de plus petite capacité entre les arrêts « Plan de Ville » et « La Diat » le matin et entre les arrêts « La Diat » et « Champs Massot » le soir.
L’arrêt « La Diat» sera exceptionnellement desservi.
Ligne(s) concernée(s)
PSPCA PRIMAIRE ST PIERRE DE CHARTREUSE Cars Régionvers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
