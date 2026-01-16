itinisère

Infos transport en commun : L.PSOLA : ajout arrêt "Entrée Ouest" à Soleymieu dès lundi 19 janvier

A compter du lundi 19 janvier 2026

 

Afin de sécuriser la prise en charge des élèves, un nouvel arrêt est mis en service.

  • Ajout de l’arrêt « Entrée Ouest », situé sur la route de Morestel, en amont de l’arrêt « Sablonnière Usine » desservi à 7h58 le matin et à 16h34 le soir

 

  • Car PSOLA PRIMAIRE SOLEYMIEU Cars Région

    vers SOLEYMIEU
    vers SOLEYMIEU
