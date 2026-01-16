Infos transport en commun : L.PSOLA : ajout arrêt "Entrée Ouest" à Soleymieu dès lundi 19 janvier
Perturbation
A compter du lundi 19 janvier 2026
Afin de sécuriser la prise en charge des élèves, un nouvel arrêt est mis en service.
- Ajout de l’arrêt « Entrée Ouest », situé sur la route de Morestel, en amont de l’arrêt « Sablonnière Usine » desservi à 7h58 le matin et à 16h34 le soir
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PSOLA PRIMAIRE SOLEYMIEU Cars Régionvers SOLEYMIEU
vers SOLEYMIEU