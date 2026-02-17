Infos transport en commun : L.PSJBA : arrêt non desservi à Royas du 26 février au 24 avril
Perturbation
Du jeudi 26 février au vendredi 24 avril 2026
En raison de travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le chemin de Gassoullière à Royas, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Vertey » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Garage Francon ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PSJBA PRIMAIRE ROYAS-ST JEAN DE BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY