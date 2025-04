Jusqu'au 09/05/2025 - Cars Région

Du 5 au 9 mai 2025

Arrêt « Vénérieu Ecole » à Vénérieu déplacé à « Salle des Fêtes »

En raison des travaux sur la commune de Vénérieu, l’arrêt « Vénérieu Ecole » ne sera pas accessible. Le car déposera et prendra en charge les enfants à l’arrêt « Salle de Fêtes » et ces derniers seront escortés à pied entre l’école et l’arrêt « Salle de Fêtes ».

Le soir, l’organisation inverse sera effectuée : trajet à pied entre « Salle de Fêtes » et l’école et prise en charge par le car.

Merci de votre compréhension.