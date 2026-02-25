itinisère

Infos transport en commun : L.PSALA, PSLBA : arrêt "Les Reveires" non desservi du 25 février au 6 mars

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Du mercredi 25 février au vendredi 6 mars 2026.

 

En raison de travaux sur la commune de Quet-en-Beaumont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Les Reveires » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Bas-Quet » à Quet-en-Beaumont.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSALA PRIMAIRE QUET EN BEAUMONT-LA SALLE EN BE Cars Région

    vers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
  • Car PSLBA PRIMAIRE ST LAURENT EN BEAUMONT Cars Région

    vers SAINT LAURENT EN BEAUMONT
    vers QUET EN BEAUMONT / SAINT LAURENT EN BEAUMONT
