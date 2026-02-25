Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Du mercredi 25 février au vendredi 6 mars 2026.

En raison de travaux sur la commune de Quet-en-Beaumont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Les Reveires » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Bas-Quet » à Quet-en-Beaumont.

Merci de votre compréhension