Infos transport en commun : L.PSALA, PSLBA : arrêt "Les Reveires" non desservi du 25 février au 6 mars
Du mercredi 25 février au vendredi 6 mars 2026.
En raison de travaux sur la commune de Quet-en-Beaumont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Les Reveires » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Bas-Quet » à Quet-en-Beaumont.
Merci de votre compréhension
PSALA PRIMAIRE QUET EN BEAUMONT-LA SALLE EN BE Cars Régionvers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
vers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
PSLBA PRIMAIRE ST LAURENT EN BEAUMONT Cars Régionvers SAINT LAURENT EN BEAUMONT
vers QUET EN BEAUMONT / SAINT LAURENT EN BEAUMONT