Infos transport en commun : L.PSALA, PSLBA : arrêt à nouveau desservi à Quet-en-Beaumont
Perturbation
Ce jeudi 5 mars, fin de travaux sur la commune de Quet-en-Beaumont, l’arrêt « Les Reveires » est à nouveau desservi.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PSALA PRIMAIRE QUET EN BEAUMONT-LA SALLE EN BE Cars Régionvers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
vers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
-
PSLBA PRIMAIRE ST LAURENT EN BEAUMONT Cars Régionvers SAINT LAURENT EN BEAUMONT
vers QUET EN BEAUMONT / SAINT LAURENT EN BEAUMONT