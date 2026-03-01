itinisère

Infos transport en commun : L.PSALA, PSLBA : arrêt à nouveau desservi à Quet-en-Beaumont

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce jeudi 5 mars, fin de travaux sur la commune de Quet-en-Beaumont, l’arrêt « Les Reveires » est à nouveau desservi.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSALA PRIMAIRE QUET EN BEAUMONT-LA SALLE EN BE Cars Région

    vers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)
    vers QUET EN BEAUMONT / SALLE EN BEAUMONT (LA)

  • Car PSLBA PRIMAIRE ST LAURENT EN BEAUMONT Cars Région

    vers SAINT LAURENT EN BEAUMONT
    vers QUET EN BEAUMONT / SAINT LAURENT EN BEAUMONT
