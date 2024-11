Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Du 19 novembre 2024 et pour une durée indéterminée

Arrêts "Le Nan Ferme Revol", "Hameau Le Nan" et "Priolaz" à Romagnieu

Non desservis

En raison de la détérioration de la chaussée chemin du lavoir sur la commune de Romagnieu, les arrêts "Le Nan Ferme Revol", "Hameau Le Nan" et "Priolaz" ne seront pas desservis pour une durée indéterminée.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Maison CARRE" à Romagnieu.

Merci de votre compréhension