Jusqu'au 15/12/2025 - Cars Région

Du 24 novembre 2025 au 15 décembre 2025

En raison de l’effondrement du mur d’une grange sur la commune de St-Albin-de-Vaulserre, le croisement route de la Mairie/route de la Madone est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Mairie » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Bonne Blanche ».

Merci de votre compréhension