L.PPBAA : Arrêt non desservi du 24 novembre au 15 décembre
Perturbation
Du 24 novembre 2025 au 15 décembre 2025
En raison de l’effondrement du mur d’une grange sur la commune de St-Albin-de-Vaulserre, le croisement route de la Mairie/route de la Madone est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Mairie » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Bonne Blanche ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PPBAA PRIMAIRE ST JEAN D'AVELANNE-PONT DE B. Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT JEAN D'AVELANNE