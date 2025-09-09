Infos transport en commun : L.PMSTA: arrêt non desservi à Monsteroux-Milieu les 16 et 18 septembre
Travaux
Les mardi 16 septembre 2025 matin et jeudi 18 septembre 2025 après-midi uniquement.
En raison de travaux sur la commune de Monsteroux-Milieu, le chemin des Haies sera fermé à la circulation.
- Les cars ne pourront pas accéder à l’arrêt « Le Gontard-Ecoles » à Monsteroux-Milieu le matin du mardi 16 septembre et l’après -midi du jeudi 18 septembre.
- La dépose du mardi matin et la reprise du jeudi après-midi se feront exceptionnellement à l’arrêt « Le Gontard-Place ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Régionvers MONSTEROUX MILIEU
vers MONTSEVEROUX