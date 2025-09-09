itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/09/2025

Infos transport en commun : L.PMSTA: arrêt non desservi à Monsteroux-Milieu les 16 et 18 septembre

Travaux

- Cars Région

Les mardi 16 septembre 2025 matin et jeudi 18 septembre 2025 après-midi uniquement.

 

En raison de travaux sur la commune de Monsteroux-Milieu, le chemin des Haies sera fermé à la circulation.

  • Les cars ne pourront pas accéder à l’arrêt « Le Gontard-Ecoles » à Monsteroux-Milieu le matin du mardi 16 septembre et l’après -midi du jeudi 18 septembre.
  • La dépose du mardi matin et la reprise du jeudi après-midi se feront exceptionnellement à l’arrêt « Le Gontard-Place ».

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Région

    vers MONSTEROUX MILIEU
    vers MONTSEVEROUX
Voir toutes les infos trafic