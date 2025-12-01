Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Les cars de la ligne PMOTA, partant à 8h10 de la Motte st Martin en direction de la Motte st Martin et le départ à 16h25 de la Motte d'availlans en direction de la Motte d'availlans ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension