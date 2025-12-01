Infos transport en commun : L.PMOTA: couleurs des cars non conforme du 12 au 19 decembre
Perturbation
Les cars de la ligne PMOTA, partant à 8h10 de la Motte st Martin en direction de la Motte st Martin et le départ à 16h25 de la Motte d'availlans en direction de la Motte d'availlans ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
PMOTA PRIMAIRE LES MOTTES Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MOTTE SAINT MARTIN (LA)
