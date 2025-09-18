itinisère

Infos transport en commun : L.PER05, PER07 : modification arrêt « La Croisée de St-Just »

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 22 septembre 2025

L’arrêt « La Croisée de St-Just » sur la commune de Saint-Just-de-Claix est désormais desservi par la ligne PER07, en remplacement de la ligne PER05.

Nouveaux horaires – Ligne PER07 :

Arrêt « La Croisée de St-Just »

Matin : 08h10

Mercredi midi : 12h50

Soir (hors mercredi) : 17h27

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PER05 ST P DE CHERENNES-ST ROMANS-PT EN ROYANS Cars Région

    vers PONT EN ROYANS
    vers IZERON / SAINT JUST DE CLAIX

  • Car PER07 ST MARCELLIN-PONT EN ROYANS Cars Région

    vers PONT EN ROYANS
    vers SAINT MARCELLIN
