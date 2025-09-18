Infos transport en commun : L.PER05, PER07 : modification arrêt « La Croisée de St-Just »
Perturbation
Dès lundi 22 septembre 2025
L’arrêt « La Croisée de St-Just » sur la commune de Saint-Just-de-Claix est désormais desservi par la ligne PER07, en remplacement de la ligne PER05.
Nouveaux horaires – Ligne PER07 :
Arrêt « La Croisée de St-Just »
Matin : 08h10
Mercredi midi : 12h50
Soir (hors mercredi) : 17h27
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PER05 ST P DE CHERENNES-ST ROMANS-PT EN ROYANS Cars Régionvers PONT EN ROYANS
vers IZERON / SAINT JUST DE CLAIX
-
PER07 ST MARCELLIN-PONT EN ROYANS Cars Régionvers PONT EN ROYANS
vers SAINT MARCELLIN