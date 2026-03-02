Infos transport en commun : L.PCH07 : Service modifié à partir du 4 mars
Perturbation
A partir du mercredi 4 mars 2026
En raison de surcharges sur la PCH07 le mercredi midi, décalage des horaires de la PCH0709.
Le service du mercredi midi PCH0709 est avancé de 5 minutes pour permettre aux élèves de se répartir dans les deux cars de la PCH07. • Vous trouverez ci-joint la FH modifiée du mercredi midi :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PCH07 CHARVIEU CHAVAGNEUX-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX