Infos transport en commun : L.PCH07 : Service modifié à partir du 4 mars

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

A partir du mercredi 4 mars 2026

En raison de surcharges sur la PCH07 le mercredi midi, décalage des horaires de la PCH0709.

Le service du mercredi midi PCH0709 est avancé de 5 minutes pour permettre aux élèves de se répartir dans les deux cars de la PCH07. • Vous trouverez ci-joint la FH modifiée du mercredi midi :

pch07.PNG

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PCH07 CHARVIEU CHAVAGNEUX-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX
