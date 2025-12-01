Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Du lundi 22 septembre à fin 2025

En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.

Les arrêts « La Passerelle » et « La Baronnière » à Bougé-Chambalud ne seront pas desservi et reportés à l’arrêt « Mairie »

L’arrêt « Maire » sera déplacé de quelques mètres, au niveau du monument aux morts

Merci de votre compréhension