Infos transport en commun : L.PBOUA : modification des services et arrêts jusqu'au 22 février inclus

Perturbation

Jusqu'au 22/02/2026 - Cars Région

Du lundi 22 septembre au 22 février 2026 inclus

En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.

  • Les arrêts « La Passerelle » et « La Baronnière » à Bougé-Chambalud ne seront pas desservi et reportés à l’arrêt « Mairie »
  • L’arrêt « Maire » sera déplacé de quelques mètres, au niveau du monument aux morts

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBOUA DESSERTE BOUGE CHAMBALUD Cars Région

    vers BOUGE CHAMBALUD
    vers BOUGE CHAMBALUD
