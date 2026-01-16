Infos transport en commun : L.PBOUA : modification des services et arrêts jusqu'au 22 février inclus
Perturbation
Du lundi 22 septembre au 22 février 2026 inclus
En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.
- Les arrêts « La Passerelle » et « La Baronnière » à Bougé-Chambalud ne seront pas desservi et reportés à l’arrêt « Mairie »
- L’arrêt « Maire » sera déplacé de quelques mètres, au niveau du monument aux morts
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PBOUA DESSERTE BOUGE CHAMBALUD Cars Régionvers BOUGE CHAMBALUD
vers BOUGE CHAMBALUD