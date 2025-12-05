Infos transport en commun : L.PBE14 et PPBAA: arrêts à nouveau desservis
Perturbation
Ce vendredi 5 décembre, suite à la fin des travaux sur la commune de Saint-Albin-de-Vaulserre, les lignes PBE14 et PPBAA desservent de nouveau l’ensemble des arrêts.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
PPBAA PRIMAIRE ST JEAN D'AVELANNE-PONT DE B. Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT JEAN D'AVELANNE
-
PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE