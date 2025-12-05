itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/12/2025

Infos transport en commun : L.PBE14 et PPBAA: arrêts à nouveau desservis

Perturbation

Jusqu'au 05/12/2025 - Cars Région

Ce vendredi 5 décembre, suite à la fin des travaux sur la commune de Saint-Albin-de-Vaulserre, les lignes PBE14 et PPBAA desservent de nouveau l’ensemble des arrêts.

Merci de votre compréhension.

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PPBAA PRIMAIRE ST JEAN D'AVELANNE-PONT DE B. Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT JEAN D'AVELANNE

  • Car PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE
Voir toutes les infos trafic