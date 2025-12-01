itinisère

Infos transport en commun : L.PBE14 : Arrêts non desservis du 24 novembre au 15 décembre

Perturbation

Jusqu'au 15/12/2025 - Cars Région

Du 24 novembre 2025 au 15 décembre 2025

 En raison de l’effondrement du mur d’une grange sur la commune de St-Albin-de-Vaulserre, le croisement route de la Mairie/route de la Madone est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Mairie », « Centre » et « La Croix des Adieux » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Bonne Blanche ».

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE
