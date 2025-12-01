Infos transport en commun : L.PBE14 : Arrêts non desservis du 24 novembre au 15 décembre
Perturbation
Du 24 novembre 2025 au 15 décembre 2025
En raison de l’effondrement du mur d’une grange sur la commune de St-Albin-de-Vaulserre, le croisement route de la Mairie/route de la Madone est fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Mairie », « Centre » et « La Croix des Adieux » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Bonne Blanche ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE