Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter d u lundi 2 mars 2026

En raison de surcharges, l’arrêt Rue d’Italie (Les Abrets -en -Dauphiné) sera maintenu uniquement en point de correspondance.

Les prises en charge sont interdites à l’arrêt « Rue d’Italie » sur le service PBE0602. Les déposes sont interdites à l’arrêt « Rue d’Italie » sur les services PBE0603. Les élèves sont invités à se reporter sur la ligne PBE13, qui dessert les mêmes établissements scolaires de Pont‑de‑Beauvoisin que la ligne PBE06.

Merci de votre compréhension