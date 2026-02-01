itinisère

Infos transport en commun : L.PBE05 et SGC02 : arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - Cars Région

Jusqu'au 27 février, en raison de travaux sur la commune de Chimilin, les arrêts "Le Décousu", "Les Petites Ternes" et "Les Grandes Ternes" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Écoles-Pompiers" à Chimilin.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE05 ST CLAIR-CHIMILIN-ROMAGNIEU-PT BEAUVOISI Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    • Le Décousu CHIMILIN
    • Les Petites Ternes CHIMILIN
    • Les Grandes Ternes CHIMILIN
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
    • Les Grandes Ternes CHIMILIN
    • Les Petites Ternes CHIMILIN
    • Le Décousu CHIMILIN

  • Car SGC02 CHIMILIN-GRANIEU-ST GENIX SUR GUIERS Cars Région

    vers SAINT GENIX SUR GUIERS
    • Les Grandes Ternes CHIMILIN
    • Les Petites Ternes CHIMILIN
    • Le Décousu CHIMILIN
    vers CHIMILIN / GRANIEU
    • Le Décousu CHIMILIN
    • Les Petites Ternes CHIMILIN
    • Les Grandes Ternes CHIMILIN
