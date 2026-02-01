Jusqu'au 27/02/2026 - Cars Région

Jusqu'au 27 février, en raison de travaux sur la commune de Chimilin, les arrêts "Le Décousu", "Les Petites Ternes" et "Les Grandes Ternes" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Écoles-Pompiers" à Chimilin.





Merci de votre compréhension