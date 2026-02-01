Infos transport en commun : L.PBE05 et SGC02 : arrêts non desservis
Perturbation
Jusqu'au 27 février, en raison de travaux sur la commune de Chimilin, les arrêts "Le Décousu", "Les Petites Ternes" et "Les Grandes Ternes" ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter à l'arrêt "Écoles-Pompiers" à Chimilin.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PBE05 ST CLAIR-CHIMILIN-ROMAGNIEU-PT BEAUVOISI Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
-
SGC02 CHIMILIN-GRANIEU-ST GENIX SUR GUIERS Cars Régionvers SAINT GENIX SUR GUIERS