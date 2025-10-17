Infos transport en commun : L.NIV09 : changement exceptionnel de terminus vendredi 17 octobre
Perturbation
Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV09, le départ à 06h48 de Pont-de-Chéruy en direction de Nivolas-Vermelle effectuera exceptionnellement son terminus à l'arrêt "Poste Gambetta" à Bourgoin-Jallieu.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL