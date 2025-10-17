itinisère

Infos transport en commun : L.NIV09 : changement exceptionnel de terminus vendredi 17 octobre

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV09, le départ à 06h48 de Pont-de-Chéruy en direction de Nivolas-Vermelle effectuera exceptionnellement son terminus à l'arrêt "Poste Gambetta" à Bourgoin-Jallieu.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
