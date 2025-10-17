Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV08, le départ à 07h13 de La Côte-Saint-André en direction de Nivolas-Vermelle et à 16h55 de Nivolas-Vermelle en direction de La Côte-Saint-André ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.