Infos transport en commun : L.NIV08 : départs non effectués vendredi 17 octobre

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV08, le départ à 07h13 de La Côte-Saint-André en direction de Nivolas-Vermelle et à 16h55 de Nivolas-Vermelle en direction de La Côte-Saint-André ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV08 LA COTE ST ANDRE-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
