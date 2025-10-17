Infos transport en commun : L.NIV08 : départs non effectués vendredi 17 octobre
Perturbation
Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV08, le départ à 07h13 de La Côte-Saint-André en direction de Nivolas-Vermelle et à 16h55 de Nivolas-Vermelle en direction de La Côte-Saint-André ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
NIV08 LA COTE ST ANDRE-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)