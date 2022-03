Jusqu'au 25/03/2022 - Cars Région

Ce jeudi 24 et vendredi 25 mars, sur la ligne NIV06, les départs à 7h08 de Villemoirieu en dir. de Nivolas-Vermelle et les départs à 16h55 de Nivolas-Vermelle en dir. de Villemoirieu ne seront pas effectués, le conducteur est absent et n'a pu être remplacé.

Prise en charge par d'autres services de la ligne NIV06 à l'exception des arrêts "Salle des Fêtes" à Cremieu et "La Gare" à St-Hilaire-de-Brens qui ne seront pas desservis (se reporter à l'arrêt "Chateau Delphinal" à Cremieu.

Merci de votre compréhension