Infos transport en commun : L.NIV02 : départs non effectués vendredi 17 octobre

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV02, le départ à 06h45 de Saint-Geoire-en-Valdaine en dir. de Nivolas-Vermelle et à 16h58 de Nivolas-Vermelle en dir. de Saint-Geoire-en-Valdaine ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE
