Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV02, le départ à 07h15 de Les Abrets-en-Dauphiné en direction de Nivolas-Vermelle effectuera exceptionnellement son terminus à l'arrêt "le Champ de Mars" à La Tour-du-Pin.

Merci de votre compréhension.