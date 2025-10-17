Infos transport en commun : L.NIV02 : changement exceptionnel de terminus vendredi 17 octobre
Perturbation
Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne NIV02, le départ à 07h15 de Les Abrets-en-Dauphiné en direction de Nivolas-Vermelle effectuera exceptionnellement son terminus à l'arrêt "le Champ de Mars" à La Tour-du-Pin.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE