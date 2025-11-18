Infos transport en commun : L.MUR16 : modification et arrêts non desservis du 29 septembre au 18 novembre
Perturbation
Du 29 septembre au 18 novembre 2025
En raison de travaux sur la commune de Chantepérier, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
• Les arrêts « Les Rambeaux », « Les Daurens », « La Chalp », « Les Bosses » et « Villonge » sur la commune de Chantepérier ne sont pas desservis.
• L’arrêt « Le Périer Village » est déplacé sur le parking face au terrain de tennis du Périer
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR16 CHANTEPERIER-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHANTEPERIER