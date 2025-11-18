Jusqu'au 18/11/2025 - Cars Région

Du 29 septembre au 18 novembre 2025

En raison de travaux sur la commune de Chantepérier, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Les Rambeaux », « Les Daurens », « La Chalp », « Les Bosses » et « Villonge » sur la commune de Chantepérier ne sont pas desservis.

• L’arrêt « Le Périer Village » est déplacé sur le parking face au terrain de tennis du Périer

Merci de votre compréhension