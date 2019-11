Jusqu'au 04/07/2020 - Transisère

Dès le 4 novembre 2019



En raison des aléas de circulation sur le secteur de Champagnier et Vizille, les correspondances à 17h00 entre les lignes 4110 et MUR16 ne seront plus assurées.











Merci de votre compréhension.

L'équipe Transisère