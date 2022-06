Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Du 1er au 7 juillet 2022

En raison des travaux sur le secteur de Petichet, commune de Saint Théoffrey, les arrêts "Eglise" et "Les Gontheaumes" ne sont pas desservis et sont reportés respectivement aux arrêts "Croix des Théneaux" et "Petichet".

Merci de votre compréhension