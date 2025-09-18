itinisère

Infos transport en commun : L.MUR12 : ajout de l’arrêt « Pont de La Mouche » à Susville

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 22 septembre

L’arrêt « Pont de la Mouche » à Susville est desservi par la ligne MUR12 aux horaires suivants :

  • Aller le matin : 7h25 (car MUR1200)
  • Retour du mercredi midi : 12h24 (car MUR1201)
  • Retour du soir (lundi au vendredi hors mercredi) : 17h24 (car MUR1201).

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR12 LAFFREY-CHOLONGE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CHOLONGE / LAFFREY
