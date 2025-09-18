Infos transport en commun : L.MUR12 : ajout de l’arrêt « Pont de La Mouche » à Susville
Perturbation
Dès lundi 22 septembre
L’arrêt « Pont de la Mouche » à Susville est desservi par la ligne MUR12 aux horaires suivants :
- Aller le matin : 7h25 (car MUR1200)
- Retour du mercredi midi : 12h24 (car MUR1201)
- Retour du soir (lundi au vendredi hors mercredi) : 17h24 (car MUR1201).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR12 LAFFREY-CHOLONGE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHOLONGE / LAFFREY