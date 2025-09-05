Infos transport en commun : L.MUR11, T92 : arrêt "Le Villaret" à Susville desservi
Perturbation
Dès la rentrée de septembre 2025
Arrêt « Le Villaret » à Susville t desservi par les lignes T92 et MUR11
L’arrêt « Le Villaret » à Susville est desservi par les lignes T92 et MUR11. Pour les retours du soir, la ligne MUR11 dessert les établissements scolaires aux horaires suivants :
- Collège Louis Mauberret à 17h07
- Dr. Ricard à 17h10
- République à 17h13.
La ligne MUR02 ne dessert pas cet arrêt.
Tous les horaires sont disponibles sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr rubrique Se Déplacer, Horaires.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MUR11 ST JEAN DE VAULX-ND DE VAULX-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers LAFFREY
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE