itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/09/2025

Infos transport en commun : L.MUR11, T92 : arrêt "Le Villaret" à Susville desservi

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès la rentrée de septembre 2025
Arrêt « Le Villaret » à Susville t desservi par les lignes T92 et MUR11

 

L’arrêt « Le Villaret » à Susville est desservi par les lignes T92 et MUR11. Pour les retours du soir, la ligne MUR11 dessert les établissements scolaires aux horaires suivants :

- Collège Louis Mauberret à 17h07

- Dr. Ricard à 17h10

- République à 17h13.

La ligne MUR02 ne dessert pas cet arrêt.

Tous les horaires sont disponibles sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr rubrique Se Déplacer, Horaires.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR11 ST JEAN DE VAULX-ND DE VAULX-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers LAFFREY

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic