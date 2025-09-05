Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès la rentrée de septembre 2025

Arrêt « Le Villaret » à Susville t desservi par les lignes T92 et MUR11

L’arrêt « Le Villaret » à Susville est desservi par les lignes T92 et MUR11. Pour les retours du soir, la ligne MUR11 dessert les établissements scolaires aux horaires suivants :

- Collège Louis Mauberret à 17h07

- Dr. Ricard à 17h10

- République à 17h13.

La ligne MUR02 ne dessert pas cet arrêt.

Tous les horaires sont disponibles sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr rubrique Se Déplacer, Horaires.

Merci de votre compréhension