Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 3 novembre 2025

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires au vu des conditions de circulation, certains départs de la ligne doivent être avancés.

MUR08-12 : Le départ est avancé à 7h40 à l’arrêt « Gare Routière » à Grenoble les lundis. Tous les horaires de la course sont avancés de 10 minutes.

Les usagers doivent se présenter 5 minutes avant l’horaire annoncé.

La fiche horaire sera prochainement mise en ligne sur notre site.

Merci de votre compréhension