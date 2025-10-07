Infos transport en commun : L.MUR08: modification horaire dès lundi 3 novembre
Perturbation
Dès lundi 3 novembre 2025
Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires au vu des conditions de circulation, certains départs de la ligne doivent être avancés.
- MUR08-12 : Le départ est avancé à 7h40 à l’arrêt « Gare Routière » à Grenoble les lundis. Tous les horaires de la course sont avancés de 10 minutes.
Les usagers doivent se présenter 5 minutes avant l’horaire annoncé.
La fiche horaire sera prochainement mise en ligne sur notre site.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers GRENOBLE / PIERRE CHATEL / VIZILLE