itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 07/10/2025

Infos transport en commun : L.MUR08: modification horaire dès lundi 13 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 13 octobre 2025

 

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires au vu des conditions de circulation, certains départs de la ligne doivent être avancés.

  • MUR08-08 : Le départ est avancé à 6h50 à l’arrêt « Les Forges » à Vizille.

Tous les horaires de la course sont avancés de 5 minutes. L'ordre de desserte des établissements scolaires de La Mure est modifié.

  • MUR08-04 : L’arrêt « Lespinasse » est desservi à 7h20.
  • Les usagers doivent se présenter 5 minutes avant l’horaire annoncé.
  • La fiche horaire sera prochainement mise en ligne sur notre site.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers GRENOBLE / PIERRE CHATEL / VIZILLE
Voir toutes les infos trafic