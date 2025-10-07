Infos transport en commun : L.MUR08: modification horaire dès lundi 13 octobre
Perturbation
Dès lundi 13 octobre 2025
Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires au vu des conditions de circulation, certains départs de la ligne doivent être avancés.
- MUR08-08 : Le départ est avancé à 6h50 à l’arrêt « Les Forges » à Vizille.
Tous les horaires de la course sont avancés de 5 minutes. L'ordre de desserte des établissements scolaires de La Mure est modifié.
- MUR08-04 : L’arrêt « Lespinasse » est desservi à 7h20.
- Les usagers doivent se présenter 5 minutes avant l’horaire annoncé.
- La fiche horaire sera prochainement mise en ligne sur notre site.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers GRENOBLE / PIERRE CHATEL / VIZILLE