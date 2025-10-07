Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 13 octobre 2025

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires au vu des conditions de circulation, certains départs de la ligne doivent être avancés.

MUR08-08 : Le départ est avancé à 6h50 à l’arrêt « Les Forges » à Vizille.

Tous les horaires de la course sont avancés de 5 minutes. L'ordre de desserte des établissements scolaires de La Mure est modifié.

MUR08-04 : L’arrêt « Lespinasse » est desservi à 7h20.

Les usagers doivent se présenter 5 minutes avant l’horaire annoncé.

La fiche horaire sera prochainement mise en ligne sur notre site.

