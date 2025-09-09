Infos transport en commun : L.MUR02 : modification arrêts et horaires à compter du 10 septembre
Perturbation
A compter du 10 septembre,
modifications des horaires et arrêts
Pour des raisons de sécurité, la desserte scolaire de la Motte d’Aveillans à destination des établissements de La Mure est modifiée.
A l’aller le matin, l’arrêt « La Roche » est supprimé et remplacé par l’arrêt « Collège Vallon des Mottes ».
« Combefolle » à 7h14
« La Gare » à 7h16
« Collège Vallon des Mottes » à 7h20
« Les Ecuries » à 7h22
Pas de modification sur les services retours (desserte de l’arrêt « La Roche » maintenue).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MUR02 ST GEORGES DE COMMIERS-MONTEYNARD-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / MOTTE D'AVEILLANS (LA)