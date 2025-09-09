itinisère

Infos transport en commun : L.MUR02 : modification arrêts et horaires à compter du 10 septembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 10 septembre,
modifications des horaires et arrêts

Pour des raisons de sécurité, la desserte scolaire de la Motte d’Aveillans à destination des établissements de La Mure est modifiée. 

A l’aller le matin, l’arrêt « La Roche » est supprimé et remplacé par l’arrêt « Collège Vallon des Mottes ». 

« Combefolle » à 7h14 

« La Gare » à 7h16 

« Collège Vallon des Mottes » à 7h20

« Les Ecuries » à 7h22

 

Pas de modification sur les services retours (desserte de l’arrêt « La Roche » maintenue).

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR02 ST GEORGES DE COMMIERS-MONTEYNARD-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / MOTTE D'AVEILLANS (LA)
