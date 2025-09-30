itinisère

Infos transport en commun : L.MUR02 et T92: modification horaires dès jeudi 2 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

 

A compter du jeudi 2 octobre 2025

 

Le car MUR02-00 au départ de Monteynard à 7h10 et à destination des établissements scolaires de La Mure connait des surcharges récurrentes.

La MUR02-00 prendra son départ à l’arrêt « La Gare » à La Motte d’Aveillans à 7h16.

Les élèves des trois arrêts précédents peuvent se reporter sur la ligne T92 aux horaires suivants : 

  • « La Ville » à Monteynard : 7h13 
  • « Le Mollard » à La Motte Saint-Martin : 7h16 
  • « Combefolle » à La Motte d’Aveillans : 7h17.

Merci de votre comprhension 

