Infos transport en commun : L.MUR02 et T92: modification horaires dès jeudi 2 octobre
Perturbation
A compter du jeudi 2 octobre 2025
Le car MUR02-00 au départ de Monteynard à 7h10 et à destination des établissements scolaires de La Mure connait des surcharges récurrentes.
La MUR02-00 prendra son départ à l’arrêt « La Gare » à La Motte d’Aveillans à 7h16.
Les élèves des trois arrêts précédents peuvent se reporter sur la ligne T92 aux horaires suivants :
- « La Ville » à Monteynard : 7h13
- « Le Mollard » à La Motte Saint-Martin : 7h16
- « Combefolle » à La Motte d’Aveillans : 7h17.
Merci de votre comprhension
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE
MUR02 ST GEORGES DE COMMIERS-MONTEYNARD-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / MOTTE D'AVEILLANS (LA)