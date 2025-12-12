Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du 5 janvier au 20 février 2026

En raison d ’une nouvelle phase de travaux sur la route de Brotel à Saint - Baudille -de -la-Tour, des perturbations sont attendues.

- La ligne retrouve son fonctionnement habituel par rapport à la fin des travaux sur la r ue de la Bise . L’arrêt « Le Vert -La C roi x e st de nouveau desservi.

- Les horaires de desserte de l’arrêt « Brotel » sont modifiés :

o Le matin, l’arrêt sera desservi à 7h10 par le car habituellement au départ d’Optevoz (MTV03 -02)

o Le mercredi midi et les soirs, l’arrêt s era desservi respectivement à 12h45 et 17h45 par le car habituel (MTV03 -01)

Merci de votre compréhension