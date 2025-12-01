Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Vert – La Croix » à Saint-Baudille-de-la-Tour n’est pas desservi et reporté à l’arrêt « Mairie » ou « La Plaine ».

L’ordre des arrêts est modifié, merci de vous reporter aux horaires suivants :

Merci de votre compréhension