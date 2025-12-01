itinisère

Infos transport en commun : L.MTV03 : modification des arrêts du 1 au 19 decembre

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

  • L’arrêt « Le Vert – La Croix » à Saint-Baudille-de-la-Tour n’est pas desservi et reporté à l’arrêt « Mairie » ou « La Plaine ».
  • L’ordre des arrêts est modifié, merci de vous reporter aux horaires suivants :

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MTV03 ST BAUDILLE DE LA TOUR-MONTALIEU Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU
    vers COURTENAY / OPTEVOZ
