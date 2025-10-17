itinisère

Infos transport en commun : L.MTV02 : arrêt "La Brosse" non desservi du 01/09 au 17/10

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Du lundi 1er septembre au vendredi 17 octobre 2025
Arrêt "La Brosse" non desservi 

En raison de travaux sur le réseau d’eau potable et pluviale de La Balme-les-Grottes, le chemin des Marais sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « La Brosse » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Sous le Château ».

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

