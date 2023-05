Jusqu'au 06/06/2023 - Cars Région

Le lundi 05 juin et mardi 06 juin 2023

Arrêt "Place" à Montalieu-Vercieu non desservi

Arrêts "Rond-Point Nord" et "Centre Commercial" déplacés

En raison de travaux sur la commune de Montalieu-Vercieu, l'arrêt "Place" ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Rond-point Nord" ou "Centre Commercial" à Montalieu-Vercieu qui seront déplacés de quelques mètres.

Merci de votre compréhension