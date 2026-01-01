itinisère

Infos transport en commun : L.MTV01, MTV02 et MTV03: départs non effectués mercredi 14 janvier

Perturbation

Jusqu'au 14/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 14 janvier, suite à la fermeture de l'établissement scolaire, les lignes MTV01, MTV02 et MTV03 ne circuleront pas.

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MTV01 AMBLERIEU-PARMILIEU-CHARETTE-MONTALIEU Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU
    vers BALME LES GROTTES (LA) / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car MTV03 ST BAUDILLE DE LA TOUR-MONTALIEU Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU
    vers COURTENAY / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR

  • Car MTV02 LA BALME LES GROTTES-MONTALIEU Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU
    vers BALME LES GROTTES (LA)
