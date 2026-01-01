Infos transport en commun : L.MTV01, MTV02 et MTV03: départs non effectués mercredi 14 janvier
Perturbation
Ce mercredi 14 janvier, suite à la fermeture de l'établissement scolaire, les lignes MTV01, MTV02 et MTV03 ne circuleront pas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MTV01 AMBLERIEU-PARMILIEU-CHARETTE-MONTALIEU Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU
vers BALME LES GROTTES (LA) / PORCIEU AMBLAGNIEU
-
MTV03 ST BAUDILLE DE LA TOUR-MONTALIEU Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU
vers COURTENAY / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
-
MTV02 LA BALME LES GROTTES-MONTALIEU Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU
vers BALME LES GROTTES (LA)