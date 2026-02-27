Jusqu'au 05/06/2026 - Cars Région

Du lundi 9 mars 2026 au vendredi 5 juin 2026 inclus.

En raison de travaux sur la commune de Arandon-Passins, l’arrêt « Arandon Ecole » ne sera pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Arandon Ecole » sera déplacé au fond du parking attenant, comme indiqué sur le plan ci-dessous :

Merci de votre compréhension