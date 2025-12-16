itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/12/2025

Infos transport en commun : L.MRL07, MRL12, MRL13 : nouveaux arrêts à St-Victor-de-Morestel dès le 5 janvier

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 5 janvier 2026.

 

Desserte de deux nouveaux arrêts sur la commune de Saint-Victor-de-Morestel

  • L’arrêt « Les Buis » est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL12
  • L’arrêt « Atelier Municipal est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL13

 

mrl07.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL12 CONCHARBIN-ST VICTOR MORESTEL-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS / SAINT VICTOR DE MORESTEL

  • Car MRL13 BRANGUES-LE BOUCHAGE-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers BRANGUES

  • Car MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU
Voir toutes les infos trafic