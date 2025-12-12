Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du lundi 5 janvier 2026

Desserte de deux nouveaux arrêts sur la commune de Saint -Victor -de -Morestel

- L ’arrêt « Les Buis » est ajou té sur les lignes MRL07 et MRL12

- L ’arrêt « Atelier Municipal est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL13

Pour conna ître les horaires, merci de consulter la fiche horaire PDF à jour sur notre site internet

