itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/12/2025

Infos transport en commun : L.MRL07, MRL12, MRL13 : Modification arrêts à compter du 5 janvier

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du lundi 5 janvier 2026 

Desserte de deux nouveaux arrêts sur la commune de Saint -Victor -de -Morestel

- L ’arrêt « Les Buis » est ajou té sur les lignes MRL07 et MRL12
- L ’arrêt « Atelier Municipal est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL13

mrl.PNG

Pour conna ître les horaires, merci de consulter la fiche horaire PDF à jour sur notre site internet

 

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL12 CONCHARBIN-ST VICTOR MORESTEL-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS / SAINT VICTOR DE MORESTEL

  • Car MRL13 BRANGUES-LE BOUCHAGE-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers BRANGUES

  • Car MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU
Voir toutes les infos trafic