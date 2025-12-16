Infos transport en commun : L.MRL07, MRL12 et MRL13:nouveaux arrêts sur la commune de St-Victor-de-Morestel
Perturbation
A compter du lundi 5 janvier 2026
Desserte de deux nouveaux arrêts sur la commune de Saint-Victor-de-Morestel.
- L’arrêt « Les Buis » est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL12.
- L’arrêt « Atelier Municipal est ajouté sur les lignes MRL07 et MRL13.
Pour connaître les horaires, merci de consulter la fiche horaire PDF à jour sur notre site internet.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL12 CONCHARBIN-ST VICTOR MORESTEL-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / SAINT VICTOR DE MORESTEL
-
MRL13 BRANGUES-LE BOUCHAGE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers BRANGUES
-
MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU