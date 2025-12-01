Infos transport en commun : L.MRL03 : arrêts non desservis du 1er au 19 décembre
Perturbation
Du 1er au 19 décembre 2025 inclus
En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.
En raison de la déviation de la ligne, les impacts seront les suivants :
- L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.
- L’arrêt « Surbaix » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt déplacé « Baix ».
- L’arrêt « Brotel » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt « Place » à Optevoz.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
- SURBAIX SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
- BROTEL SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
