Infos transport en commun : L.MRL03 : arrêts non desservis du 1er au 19 décembre

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

 

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

En raison de la déviation de la ligne, les impacts seront les suivants :

  •  L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.
  •  L’arrêt « Surbaix » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt déplacé « Baix ».
  •  L’arrêt « Brotel » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt « Place » à Optevoz.

 

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    • SURBAIX SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
    • BROTEL SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
    vers CHARETTE
    • BROTEL SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
    • SURBAIX SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
