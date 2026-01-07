Infos transport en commun : L.MRL03 :arrêt "Brotel" à St-Baudille-de-la-Tour non desservi du 8 jan au 20 fév
Perturbation
Du jeudi 8 janvier au 20 février 2026
En raison d’une nouvelle phase de travaux sur la route de Brotel à Saint-Baudille-de-la-Tour, des perturbations sont attendues.
- Contrairement à ce qui a été annoncé, l’arrêt « Mairie » est bien desservi comme habituellement.
- Depuis le 5 janvier, L’arrêt « Brotel » ne pourra pas être desservi.
- Merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille -de-la-Tour ou « Place » à Optevoz.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers CHARETTE