Infos transport en commun : L.MRL03 :arrêt "Brotel" à St-Baudille-de-la-Tour non desservi du 8 jan au 20 fév

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du jeudi 8 janvier au 20 février 2026

 

En raison d’une nouvelle phase de travaux sur la route de Brotel à Saint-Baudille-de-la-Tour, des perturbations sont attendues.

 

  • Contrairement à ce qui a été annoncé, l’arrêt « Mairie » est bien desservi comme habituellement.
  • Depuis le 5 janvier, L’arrêt « Brotel » ne pourra pas être desservi.
  • Merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille -de-la-Tour ou « Place » à Optevoz.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers CHARETTE
