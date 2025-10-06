Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 13 octobre 2025

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires de La Saulaie à Saint-Marcellin, les horaires de départ depuis Vinay ont été réajustés.

MRC1500 : le départ de Vinay « Champ de Mars » est avancé à 07h30 ; tous les horaires de la course sont décalés de 5 minutes.

Merci de votre compréhension