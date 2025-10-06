itinisère

Infos transport en commun : L.MRC15 : horaires réajustés dès lundi 13 octobre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 13 octobre 2025

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires de La Saulaie à Saint-Marcellin, les horaires de départ depuis Vinay ont été réajustés.

  • MRC1500 : le départ de Vinay « Champ de Mars » est avancé à 07h30 ; tous les horaires de la course sont décalés de 5 minutes.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRC15 CHANTESSE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers CHANTESSE / VINAY
