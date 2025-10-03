itinisère

Infos transport en commun : L.MRC12 : modification horaires dès lundi 13 octobre

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du13 octobre 2025

 

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires de La Saulaie à Saint-Marcellin, les horaires de départ depuis Chantesse ont été réajustés.

MRC12 : le départ de Chantesse "Ville" est avancée de 7h09 à 7h01. Les horaires sont recalés jusqu'à l'arrêt "Les Ayes" à Vinay : 

Ville : 7h01

La Jaconnière : 7h03

Le Rif : 7h05

Bourg : 7h10

Gonnardière : 7h14

Maison Berruyer : 7h15

Les Ayes : 7h16

 

  • Car MRC12 CHANTESSE-ND L'OSIER-VINAY Cars Région

