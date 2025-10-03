Infos transport en commun : L.MRC12 : modification horaires dès lundi 13 octobre
Perturbation
A compter du13 octobre 2025
Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires de La Saulaie à Saint-Marcellin, les horaires de départ depuis Chantesse ont été réajustés.
MRC12 : le départ de Chantesse "Ville" est avancée de 7h09 à 7h01. Les horaires sont recalés jusqu'à l'arrêt "Les Ayes" à Vinay :
Ville : 7h01
La Jaconnière : 7h03
Le Rif : 7h05
Bourg : 7h10
Gonnardière : 7h14
Maison Berruyer : 7h15
Les Ayes : 7h16
Merci de compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MRC12 CHANTESSE-ND L'OSIER-VINAY Cars Régionvers VINAY
vers CHANTESSE