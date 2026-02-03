Jusqu'au 20/04/2026 - Cars Région

Du lundi 23 février au lundi 20 avril 2026

En raison de travaux de démolition d’un bâtiment communal sur la commune de St-Hilaire-du-Rosier, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Village » sera déplacé d’une cinquantaine de mètres au niveau du 151 route de Romans, uniquement en direction de St-Marcellin.

Merci de votre compréhension