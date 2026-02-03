itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 03/02/2026

Infos transport en commun : L.MRC11 et ROM02 : arrêt déplacé du 23 février au 20 avril

Perturbation

Jusqu'au 20/04/2026 - Cars Région

Du lundi 23 février au lundi 20 avril 2026

En raison de travaux de démolition d’un bâtiment communal sur la commune de St-Hilaire-du-Rosier, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Village » sera déplacé d’une cinquantaine de mètres au niveau du 151 route de Romans, uniquement en direction de St-Marcellin.

l-mrc11-et-rom02-arret-deplace-a-st-hilaire-du-rosier-du-23-fevrier-au-20-avril.JPG

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Région

    vers ROMANS
    • Le Village SAINT HILAIRE DU ROSIER
    vers IZERON / SAINT MARCELLIN
    • Le Village SAINT HILAIRE DU ROSIER

  • Car MRC11 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE / SAINT MARCELLIN
    • Le Village SAINT HILAIRE DU ROSIER
    vers ROMANS / SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER
Voir toutes les infos trafic