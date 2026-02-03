Infos transport en commun : L.MRC11 et ROM02 : arrêt déplacé du 23 février au 20 avril
Perturbation
Du lundi 23 février au lundi 20 avril 2026
En raison de travaux de démolition d’un bâtiment communal sur la commune de St-Hilaire-du-Rosier, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Le Village » sera déplacé d’une cinquantaine de mètres au niveau du 151 route de Romans, uniquement en direction de St-Marcellin.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Régionvers ROMANS
-
MRC11 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE / SAINT MARCELLIN