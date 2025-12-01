Infos transport en commun : L.MRC10 : nouveaux trajets et navette intercommunale à partir du 2/09/24
Dès lundi 2 septembre 2024
La ligne MRC10 dessert les communes de Cognin-les-Gorges, Rovon et Saint-Gervais à destination des établissements scolaires de Saint-Marcellin. Les horaires restent inchangés par rapport à l'année scolaire précédente et sont disponibles sur le site internet https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr.
Les communes de La Rivière et Saint-Quentin-sur-Isère sont desservies par une navette intercommunale.
