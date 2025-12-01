Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès lundi 2 septembre 2024

La ligne MRC10 dessert les communes de Cognin-les-Gorges, Rovon et Saint-Gervais à destination des établissements scolaires de Saint-Marcellin. Les horaires restent inchangés par rapport à l'année scolaire précédente et sont disponibles sur le site internet https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr.

Les communes de La Rivière et Saint-Quentin-sur-Isère sont desservies par une navette intercommunale.





